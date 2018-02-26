Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
На записи видно, как к торговому центру подъезжает машина инкассаторов. Когда охранники заходят в здание, из припаркованного позади автомобиля Мерседес GLS 500 черного цвета выходит мужчина. Он вскрывает замок на двери инкассаторской машины и вытаскивает сумку с деньгами, после чего скрывается на своей машине. Добыча злоумышленника составила порядка четырех миллионов рублей, передает "РЕН ТВ". Судя по оперативности, ограбление было хорошо спланированной акцией.
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