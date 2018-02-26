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Происшествия

Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео

Фото: Dni.Ru/Леонид Павлюченко
Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент ограбления автомобиля инкассаторов возле торгового центра "Водный" на Головинском шоссе на севере Москвы. Судя по видео, это была спланированная акция.
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На записи видно, как к торговому центру подъезжает машина инкассаторов. Когда охранники заходят в здание, из припаркованного позади автомобиля Мерседес GLS 500 черного цвета выходит мужчина. Он вскрывает замок на двери инкассаторской машины и вытаскивает сумку с деньгами, после чего скрывается на своей машине. Добыча злоумышленника составила порядка четырех миллионов рублей, передает "РЕН ТВ". Судя по оперативности, ограбление было хорошо спланированной акцией.

Автор: Геннадий Куприянов26 февраля 2018, 20:23

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