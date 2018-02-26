Именитую актрису арестовали за домашнее насилие

Один из членов семьи 56-летней американской актрисы Хизер Локли вызвал полицию в дом звезды в Калифорнии. Когда полицейские пришли, она набросилась и на них, передает Life.ru. В итоге актрису задержали. Ей предъявлены обвинения в домашнем насилии и нападении на офицера.

Хизер Локли известна по своим ролям в сериалах "Династия" и "Мелроуз-Плейс". Также она шесть раз была номинирована на "Золотой глобус". Сообщается, что ранее актриса уже имела проблемы с законом и пять раз проходила лечение от наркотической зависимости.

