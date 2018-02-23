Москвича душили пакетом и резали ножом из-за биткоинов

В столице неизвестные похитили мужчину. Москвичу накинули на голову пакет и затащили в машину, передает РЕН ТВ.
Мужчину увезли за город, где избивали, душили и резали лицо ножом, после чего забрали у пострадавшего крупную сумму денег и код, с помощью которого похитили криптовалюту с его счета.
Преступники привезли потерпевшего обратно в Москву и выбросили из машины. Официальные комментарии об инциденте не поступали.
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