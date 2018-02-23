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Происшествия

Москвича душили пакетом и резали ножом из-за биткоинов

прочитано 167 раз

В столице неизвестные похитили мужчину. Москвичу накинули на голову пакет и затащили в машину, передает РЕН ТВ.

Мужчину увезли за город, где избивали, душили и резали лицо ножом, после чего забрали у пострадавшего крупную сумму денег и код, с помощью которого похитили криптовалюту с его счета.

Преступники привезли потерпевшего обратно в Москву и выбросили из машины. Официальные комментарии об инциденте не поступали.


23 февраля 2018, 13:38

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