Свиньи жестоко растерзали украинца

Тело одинокого 80-летнего мужчины было обнаружено во дворе его дома в селе Ковалевка Николаевской области Украины, передает РИА ФАН. У трупа отсутствовала голова, руки и внутренние органы.
Сообщается, что украинца растерзали две домашние вьетнамские свиньи. Страшную находку сделали соседи, которые забеспокоились из-за долгого отсутствия пенсионера и пришли навестить его.
Телеведущая высказала свое мнение
Дизайнера формы назвали извращенцем
Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Война с Медведевой – только на льду