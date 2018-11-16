В Лондоне умер ученый Жорес Медведев

В Лондоне в возрасте 93 лет ушел из жизни легендарный советский ученый Жорес Медведев, передает портал newizv.ru. В британской столице он жил с 1973 года, где работал старшим научным сотрудником отдела генетики Национального института медицинских исследований. Сообщается, что тело биохимика предадут кремации, передает РИА ФАН. Место захоронения праха находится под вопросом, не исключено, что его предадут земле в России.