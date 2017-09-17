Умер известный российский ученый

На 92-м году жизни скончался известный историк-эллинист Григорий Арш. О смерти исследователя сообщили в пресс-службе Греческого культурного центра в Москве.

"Его вклад в изучение эллинстики, в развитие исторических исследований и двусторонних научных отношений делает утерю Григория Львовича невосполнимой", – сообщили представители организации. Прощание с ученым назначено на 19 сентября.

