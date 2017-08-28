В Турции умер российский турист

В турецком курортном городе Кемер умер 45-летний россиянин Виктор Кондрашенко. Туристу стало плохо ночью, когда он находился в номере отеля.
Мужчина потерял сознание, его доставили в местную больницу, передает РИА Новости. Врачам не удалось спасти россиянина. По факту смерти туриста проводится проверка.
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