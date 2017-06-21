Под Воронежем аварийно сел Як-130

На учебной авиационной базе Министерства обороны России в Борисоглебске в Воронежской области Як-130 совершил аварийную посадку, передает Life.ru. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Перед посадкой у самолета не вышла стойка шасси. Находившиеся за штурвалом курсант и инструктор попытались совершить маневры, которые бы могли помочь занять ей правильное положение, однако это не сработало. Было принято решение все равно сажать машину. В результате носовая часть Як-130 была сильно повреждена.