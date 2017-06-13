В Италии столкнулись два поезда

В районе города Лечче
в регионе Апулия на юго-востоке Италии столкнулись два проезда, передает РИА ФАН. По предварительным данным, число пострадавших в результате аварии превысило десять человек. Помощь им была оказана на месте. Сотрудники правоохранительных органов страны выясняют обстоятельства произошедшего.
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