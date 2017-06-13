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Происшествия

На Чернобыльской АЭС произошло задымление

прочитано 94 раза

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины получила информацию о частичном задымлении одного из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости. С помощью работников МЧС задымление было оперативно ликвидировано. Радиационное состояние помещений энергоблока и площадки ЧАСЭ осталось без изменений.

13 июня 2017, 19:33

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