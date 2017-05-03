Известного музыканта расстреляли в Подмосковье
Кузнецов с коллегами по творческому цеху снимали в подмосковном городе новый клип. Работа шла в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино, где по мнению музыкантов, можно было снять необходимые виды.
Поздно вечером в День Весны и Труда к участникам съемочной группы подошли трое нетрезвых мужчин. Они сразу спросили, что молодые люди делают в заброшенном здании. Музыканты ответили, что работают, и не нужно им мешать, передает РЕН ТВ.
Ответ пьяных хулиганов не устроил, и они стали цепляться к словам, а затем и вовсе налетели на парней и стали избивать их ногами. Рэпер Рич потерял сознание. Но дебоширам этого оказалось мало. Они открыли огонь остальным участникам съемочной группы, подоспевшим на место происшествия.
В итоге пятерых человек, в том числе и самого Хаски, госпитализировали. Четверо из них получили огнестрельные ранения, а рэпер Рич – серьезное сотрясение мозга. Об инциденте медики сразу сообщили в полицию.
Хаски – один из самых популярных молодых российских рэперов. Уроженец Улан-Удэ и журналист по профессии, в 2017 году он выпустил альбом "Любимые песни (воображаемых) людей".
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