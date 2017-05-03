Известного музыканта расстреляли в Подмосковье

Известный рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) вместе с участниками своего коллектива стали жертвами разбойного нападения пьяных хулиганов в Железнодорожном. Инцидент произошел 1 мая.

Кузнецов с коллегами по творческому цеху снимали в подмосковном городе новый клип. Работа шла в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино, где по мнению музыкантов, можно было снять необходимые виды.

Поздно вечером в День Весны и Труда к участникам съемочной группы подошли трое нетрезвых мужчин. Они сразу спросили, что молодые люди делают в заброшенном здании. Музыканты ответили, что работают, и не нужно им мешать, передает РЕН ТВ.

Ответ пьяных хулиганов не устроил, и они стали цепляться к словам, а затем и вовсе налетели на парней и стали избивать их ногами. Рэпер Рич потерял сознание. Но дебоширам этого оказалось мало. Они открыли огонь остальным участникам съемочной группы, подоспевшим на место происшествия.

В итоге пятерых человек, в том числе и самого Хаски, госпитализировали. Четверо из них получили огнестрельные ранения, а рэпер Рич – серьезное сотрясение мозга. Об инциденте медики сразу сообщили в полицию.

Хаски – один из самых популярных молодых российских рэперов. Уроженец Улан-Удэ и журналист по профессии, в 2017 году он выпустил альбом "Любимые песни (воображаемых) людей".