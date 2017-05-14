На востоке Москвы ребенок провалился в канализационный люк

На востоке столицы несовершеннолетняя девочка провалилась в канализационный люк. Инцидент произошел у одного из домов по Сиреневый бульвару.

В результате падения ребенок получил травмы ног. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.