Непогода привела к массовому ДТП на северо-востоке Москвы

На разных участках Долгопрудненского шоссе на северо-востоке Москвы столкнулись в общей сложности порядка десяти машин, передает сетевое издание m24.ru. В каждую аварию попали два-три автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия.