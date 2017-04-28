Умер поэт-фронтовик Ион Деген

В Израиле умер известный поэт и ветеран Великой Отечественной войны Ион Деген. О смерти писателя и аса танковых сражений рассказал председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма Авраам Гринзайд.

"Мне самому только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер, он очень болел", – цитирует его ТАСС. Деген был награжден более чем десятью медалями и орденами. Поэт является автором стихотворения "Мой товарищ", которое долгое время считалось народным творчеством.