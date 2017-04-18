В Подмосковье три человека найдены мертвыми в гараже

В одном из гаражей в Подмосковном Наро-Фоминске погибли двое молодых мужчин и девушка. По предварительным данным, они отравились угарным газом, передает ТАСС.

Установлено, что молодым людям было по 23 года, девушке – 24. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.