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Происшествия

В Подмосковье три человека найдены мертвыми в гараже

прочитано 1453 раза

В одном из гаражей в Подмосковном Наро-Фоминске погибли двое молодых мужчин и девушка. По предварительным данным, они отравились угарным газом, передает ТАСС.

Установлено, что молодым людям было по 23 года, девушке – 24. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

18 апреля 2017, 21:44

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