Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

На 35-м километре МКАД между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец Audi несколько раз выстрелил из травматического пистолета в Toyota, а затем скрылся. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

Полиция разыскивает водителя Audi. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.