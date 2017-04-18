Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

На 35-м километре МКАД между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец Audi несколько раз выстрелил из травматического пистолета в Toyota, а затем скрылся. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.
Полиция разыскивает водителя Audi. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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