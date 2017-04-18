На парковке на востоке Москвы расстреляли мужчину

На парковке на Красноярской улице в районе Гольяново на востоке Москвы злоумышленник произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия, передает телеканал "360". Был ранен безработный мужчина 1988 года рождения, от полученных травм он скончался в больнице.

Полиция задержала подозреваемого. Расследование произошедшего продолжается.