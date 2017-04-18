При тушении пожара в Москве спасли восемь человек

На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома на Щелковском шоссе, произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. Позже огонь перекинулся на балкон девятого этажа.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за брошенной сверху сигареты. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе четверо детей.