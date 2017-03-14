В Подмосковье сумасшедший изрезал ножом прохожего

В ночь на 14 марта в Люберцах душевнобольной совершил нападение на прохожего. Злоумышленник с ножом набросился на местного жителя, нанес ему несколько ударов, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший был доставлен в больницу, его поместили в отделение реанимации. Преступника задержали по горячим следам. Обстоятельства происшествия выясняются, передает РИА ФАН.