Школьники "заминировали" однокласснику тапок

Курьезный инцидент произошел в Москве 6 декабря. Ученик одной из школ в районе Люблино сообщил в полицию о ЧП.

Ученик пятого класса одной из школ в районе Люблино на перемене позвонил в полицию, чтобы узнать, какое наказание грозит за переход дороги в неположенном месте. Его одноклассник вырвал телефон, крикнул, что у него заминирован тапок, и бросил трубку.

Мальчишка сделал это ради шутки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции установили, кому принадлежит номер, вычислили, из какой школы звонили, и приехали туда с визитом. Мальчик объяснил, что о минировании крикнули его друзья, которые захотели подшутить. Он же лишь хотел уточнить правила дорожного движения. С юными телефонными "террористами" была проведена беседа.

Отметим, за телефонный терроризм можно будет отправиться в места не столь отдаленные на десять лет. Такая норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняла Госдума. Законопроект разработали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Напомним, волна телефонного терроризма захлестнула Россию в середине сентября этого года. За следующие два месяца анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах привели к эвакуации более двух миллионов человек в 186 городах. Из них около 250 тысяч – в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.