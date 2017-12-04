В Чехии столкнулись два поезда

На железнодорожной станции Брумов-Былнице в Южной Моравии на юго-востоке Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, передает газета "Известия". Сообщается о трех пострадавших, причем состояние одного из них оценивается как тяжелое. Авария могла обернуться еще более тяжелыми последствиями, если бы машинист не успел применить экстренное торможение.

