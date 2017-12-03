На юго-востоке Москвы загорелся склад

В столичном районе Печатники в ночь на 3 декабря случился пожар. Возгорание произошло на территории склада.
Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем в течение получаса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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