На юго-востоке Москвы загорелся склад

В столичном районе Печатники в ночь на 3 декабря случился пожар. Возгорание произошло на территории склада.

Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем в течение получаса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.