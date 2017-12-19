В Москве рухнул лифт с пассажирами

В жилом доме на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы рухнул лифт с шестью пассажирами, передает телеканал "360". Инцидент произошел, когда люди спускались с 19 этажа. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы рассказали, что в течение нескольких лет испытывают проблемы с лифтом. В МЧС информацию о падении лифта не подтвердили.