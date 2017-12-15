В квартире на севере Москвы нашли мумию

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумию женщины в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, смерть наступила порядка двух с половиной лет назад.

В завещании местная жительница обвинила в своей смерти директора аптеки, в которой она работала. По факту происшествия проводится проверка, передает сайт газеты "Московский комсомолец".