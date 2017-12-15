Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
Следствие установило, что 25-летнюю женщину у края платформы ударила 36-летняя местная жительница. Пострадавшая упала на рельсы и попыталась вылезти, но убийца нанесла ей еще один удар, после чего отбежала в сторону, сообщает Mirror. За несколько минут до ЧП преступница разговаривала по телефону – данное видео находится в распоряжении правоохранителей.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Как воплотить увиденный положительный сюжет сновидения в жизнь
В эти дни может возникнуть серьезный конфликт