Жуткое убийство женщины в метро попало на видео

Трагедия произошла 13 декабря в Румынии на станции Dristor 1. Женщина столкнула свою жертву на рельсы метро Бухареста и не дала ей выбраться.

Следствие установило, что 25-летнюю женщину у края платформы ударила 36-летняя местная жительница. Пострадавшая упала на рельсы и попыталась вылезти, но убийца нанесла ей еще один удар, после чего отбежала в сторону, сообщает Mirror. За несколько минут до ЧП преступница разговаривала по телефону – данное видео находится в распоряжении правоохранителей.