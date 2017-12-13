Жуткие кадры пожара на ВДНХ

12 декабря за час до полуночи в Москве загорелся Центральный павильон ВДНХ. Огонь удалось потушить лишь через час.

Пламя охватило строительные леса на крыше здания и повредило позолоченный барельеф. Первыми о ЧП сообщили очевидцы с места происшествия. Свои снимки и видеоролики прохожие и местные жители стали публиковать в соцсетях.

Публикация от Juli-Yuli (@juliyayuli) Дек 12 2017 в 1:27 PST

На снимках видно, как из здания вырываются языки пламени и уходит в небо столб дыма. "Ужас! В Москве горит главный павильон ВДНХ", "Дровишки откуда?", "Кто-то решил погреться...", "Красиво горит", "Зима. Снег! Что должно было произойти, чтобы оно загорелось? Керосином полить?" – комментируют инцидент пользователи соцсетей.

Публикация от Anastasia Shtandke (@shtandke) Дек 12 2017 в 1:03 PST

МЧС Москвы по СВАО прокомментировало ЧП на своей странице в Instagram. "В 23 часа 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где в пятиэтажном здании, находящимся на реконструкции, происходило загорание строительных лесов на площади 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 23 часа 49 минут пожар был локализован, а в 00 часов 03 минуты – ликвидирован", – написали в ведомстве.

Публикация от МЧС Москвы по СВАО (@mosmchssvao) Дек 12 2017 в 1:55 PST

Публикация от Москва, СВАО Здесь (@svaozdes) Дек 12 2017 в 2:36 PST

Также известно, что из здания были выведены два человека. Сведений о пострадавших не поступало. Для ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекались 69 человек и 22 единицы техники.