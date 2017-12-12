Актер Александр Солдатов умер от рака

В Подмосковье похоронили актера Александра Солдатова. Ведущий артист театра "МЕЛ" скончался от рака в возрасте 45 лет.

Со злокачественной опухолью исполнитель роли Мишеньки Бальзаминова боролся последние 11 лет жизни. Он не был известен широкой публике, предпочитая театр кинематографу. Свою самую заметную роль на экране он исполнил еще будучи подростком. В 13 лет он сыграл в короткометражке "В. Давыдов и Голиаф".

Напарником Солдатова по съемочной площадке стал знаменитый актер Алексей Петренко. Забавную историю противостояния хорошиста Вити Давыдова и его наставника по производственной практике на заводе, жуликоватого рабочего по прозвищу Голиаф зрители и критики единогласно признали одной из лучших комедий 1985 года.

По словам Елены Махониной, директора, учредителя и главного режиссера московского театра "МЕЛ", где Солдатов служил в последние годы, роль Вити Давыдова стала для артиста пропуском в кинематограф. Но он был ребенком и летом, когда проходили съемки, предпочитал отдыхать в деревне, а не стоять перед камерой. Но потом все-таки поступил в ГИТИС.

После окончания театрального Солдатов работал в РАМТе, позднее перешел в театр "МЕЛ". "Мы тогда искали актера на роль Мишеньки Бальзаминова в постановку по пьесе Островского и нашли Сашу", – приводит Eg.Ru слова Елены Махониной. "Ему были подвластны все роли – от комедии до трагедии. Играл на гитаре, делал сальто, сочинял замечательные песни. И вдруг на самой вершине карьеры его стали мучить головные боли. На это никто не обращал внимания до тех пор, пока Саша однажды не упал в обморок. Его отвезли в больницу, где медики выяснили, что у него в голове большая опухоль", – вспоминает Махонина.

Артиста похоронили 5 декабря на Покровском кладбище в подмосковном Алабино.