Актер Александр Солдатов умер от рака

Передозировка Даны Борисовой Ревнивец топором рубил руки жене Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Вторник 12 декабря
Лента новостей
19:07
Собчак подложила свинью Украине
18:59
Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы
18:21
Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду
18:01
Литвинова: Я полюбила Собянина
17:51
Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс
17:50
Книги-автобиографии известных людей
17:49
Дюжев спас жизнь звезде "Голоса"
17:39
ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей
16:45
Жителям России грозит опасная тропическая инфекция
16:35
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
16:26
Друг об Иване Краско: Операция не поможет
16:19
Российские разработчики сделали смартфон для команды Путина
16:04
Солистка "Стрелок" впервые стала мамой
16:01
Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик
15:33
Народ шокирован наследством Броневого
15:30
Поклонскую обвинили в военных преступлениях
15:21
Новогодний бьюти-план: самые эффективные косметические процедуры
14:57
Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз
14:54
Что мы заработали в Сирии
14:45
Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
14:35
В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене
14:27
Первый канал решил транслировать Олимпиаду-2018
14:24
Врач о Дане Борисовой: Попытка самоубийства была сделана демонстративно
14:13
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
14:10
Бесцеремонные мужики тайно моют грязные руки в супе Рапунцель из "Дома-2"
14:00
"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили
13:41
Польша нашла доказательства взрыва на борту Ту-154
13:39
Ученые ищут на астероиде "радио инопланетян"
13:36
Максакова и Шурыгина вышвырнули выскочку Бузову
13:35
Павел Дуров объяснил открытие нового офиса своей ориентацией
13:34
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
13:18
7 идей нескучного досуга зимой
13:10
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
13:08
У Даны Борисовой передозировка
13:03
Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага
12:46
Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
12:40
Савченко на каблуках сняли на канализационном люке
12:39
Житель Петербурга устроил дебош в Исаакиевском соборе
12:35
Российские поезда оставили Украину без денег
12:07
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
12:02
Людей научили понимать язык куриц
11:54
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
11:50
На что обращают внимание мужчины
11:46
Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости
11:43
В поездах московского метро убрали поручни
11:36
Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике
11:36
В России готовят повышение налогов
11:31
Названа причина цирроза печени
11:26
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор
10:53
Установлена связь еды и настроения
10:35
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
10:32
Пикантные подробности о любителях порно
10:28
На Москву обрушится ледяной дождь
10:27
Яйца из микроволновки вызывают глухоту
10:24
У "Миссис Москва" угнали дорогую иномарку
09:57
Названа необычная причина рождения геев
09:54
Постаревшая Сидни Кроуфорд шокировала лишним весом
09:54
Безработную Анфису Чехову избил любовник
09:24
США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой
09:17
В крымском банке введена временная администрация
09:13
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
09:08
Бронированный джип Поклонской угодил в страшное ДТП
08:42
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
08:32
Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
08:25
Путин отчитал агрессивного Трампа
08:13
Российских водителей ждут серьезные изменения
07:55
В Москве водитель бетономешалки устроил смертельное ДТП
22:07
Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак
21:50
Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер
21:47
Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого
21:44
Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак
21:23
Погибшей в Доминикане россиянкой соблазняют мужчин
20:47
Спикер Думы поздравил Людмилу Алексееву с присуждением госпремии
20:43
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи
20:17
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
20:11
Главная надежда России катится в пропасть
19:49
Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"
19:45
Арбитражным судам России исполнилось четверть века
19:27
Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения
19:14
Путин готов отпустить россиян в Египет
18:57
Россиян заставят работать на час больше
18:51
Москвичей предупредили о сильном гололеде
18:42
Знаменитый российский писатель умер в возрасте 81 года
18:30
Авторов Comedy Woman заставили извиняться за оскорбительную шутку
18:28
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:32
Советник российского министра кормит кошку черной икрой
17:28
Спортсмены оправдались за отказ от флага
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:51
Война силовиков раздерет Украину на части
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:42
Премиальный ресторан "без наценок" открылся в Москве
16:32
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
16:20
Раскрыта личность собутыльника Порошенко
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
15:49
Опасность отношений с идеальным мужчиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
Происшествия

Актер Александр Солдатов умер от рака

Кадр из "В. Давыдов и Голиаф" (1985)
В Подмосковье похоронили актера Александра Солдатова. Ведущий артист театра "МЕЛ" скончался от рака в возрасте 45 лет. 

Продолжение: Народ шокирован наследством Броневого
прочитано 8822 раза

Со злокачественной опухолью исполнитель роли Мишеньки Бальзаминова боролся последние 11 лет жизни. Он не был известен широкой публике, предпочитая театр кинематографу. Свою самую заметную роль на экране он исполнил еще будучи подростком. В 13 лет он сыграл в короткометражке "В. Давыдов и Голиаф".  

ПО ТЕМЕ

У российской певицы сын умер от рака

Кокорин умер после тяжелой болезни

 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Напарником Солдатова по съемочной площадке стал знаменитый актер Алексей Петренко. Забавную историю противостояния хорошиста Вити Давыдова и его наставника по производственной практике на заводе, жуликоватого рабочего по прозвищу Голиаф зрители и критики единогласно признали одной из лучших комедий 1985 года.

По словам Елены Махониной, директора, учредителя и главного режиссера московского театра "МЕЛ", где Солдатов служил в последние годы, роль Вити Давыдова стала для артиста пропуском в кинематограф. Но он был ребенком и летом, когда проходили съемки, предпочитал отдыхать в деревне, а не стоять перед камерой. Но потом все-таки поступил в ГИТИС.

После окончания театрального Солдатов работал в РАМТе, позднее перешел в театр "МЕЛ". "Мы тогда искали актера на роль Мишеньки Бальзаминова в постановку по пьесе Островского и нашли Сашу", – приводит Eg.Ru слова Елены Махониной. "Ему были подвластны все роли – от комедии до трагедии. Играл на гитаре, делал сальто, сочинял замечательные песни. И вдруг на самой вершине карьеры его стали мучить головные боли. На это никто не обращал внимания до тех пор, пока Саша однажды не упал в обморок. Его отвезли в больницу, где медики выяснили, что у него в голове большая опухоль", – вспоминает Махонина.

Артиста похоронили 5 декабря на Покровском кладбище в подмосковном Алабино. 

Автор: Михаил Войцеховский12 декабря 2017, 15:23

комментарии

Политика

"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
Украина умоляла Израиль напасть на Россию
Как СССР подписывали смертный приговор

Шоу-бизнес

Бузову и товарок погнали взашей с Первого канала
Друг об Иване Краско: Операция не поможет
Солистка "Стрелок" впервые стала мамой
Народ шокирован наследством Броневого

Проишествия

ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
Экстремал снял на видео собственную смерть
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички

Lifestyle

Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Шоу-бизнес

Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук

Телеведущий смутился от личного вопроса
Шоу-бизнес

Отравившейся Дане Борисовой поставили неутешительный диагноз

Телеведущая расставила все точки над i
Происшествия

Актер Александр Солдатов умер от рака

Опухоль мозга убила артиста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

Спорт

Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага
Спортсмены оправдались за отказ от флага
Главная надежда России катится в пропасть
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru