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У российской певицы сын умер от рака

Татьяна Маркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Некогда известная певица Татьяна Маркова возвращается на сцену. Певица дала откровенное интервью, признавшись, что пропала из-за смерти сына, жизнь которого унес рак.
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Татьяна Маркова была невероятно популярна в 90-е годы. Артистка прославилась благодаря таким композициям как "Платье белое", "Вспоминай", "Что я в жизни натворила", "Чужая жена". Однако на пике популярности Татьяна вдруг пропала из поля зрения фанатов и СМИ. Оказалось, в личной жизни артистки случилась трагедия – от рака умер ее сын.

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"Из-за потери сына я и ушла со сцены. Это самая больная тема для меня, в которую я бы не хотела углубляться. Саше в этом году было бы 36 лет..." – рассказала певица.

А еще она развелась с Виктором Марковым, который был ее продюсером. Однако певица не считает, что причина – в потере сына. "Я не думаю, что именно смерть сына повлияла на наше расставание. Наверное, это событие наложило отпечаток. Во всяком случае – пошатнуло все, что так долго выстраивалось", – рассудила Татьяна.

Маркова не унывает. "К счастью, сегодня у меня есть прекрасные дочь и внучка. Меня всегда называли сумасшедшей матерью. Я была наседкой для своих детей. Думаю, что сейчас я не менее сумасшедшая бабушка – все самое красивое, что вижу, покупаю внучке", – рассказала она.

Певица сумела сохранить с экс-супругом теплые отношения, ведь они вместе с 1980 года. "В нашей жизни были разные периоды – и расходились, и разводились. Но сегодня у нас прекрасные отношения – я по-прежнему варю Маркову его любимый борщ и делаю разные вкусности. Он постоянно приезжает ко мне со своими контейнерами и заявляет: "Хочу суп!" И я всем открыто говорю: "Сколько смогу готовить Виктору суп с котлетами, столько и буду! Он других не признает". Кроме того, в этом году у нас с ним родилась внучка", – поведала артистка.

Для Марковой кулинария – отдушина. "Частая картина у меня дома – я не успела разобрать чемодан, но уже говорю своей домработнице: "Я пошла!" А она уже знает и спрашивает в ответ: "Отдыхать у плиты?" Я очень люблю готовить, и все мои близкие об этом знают. Поэтому Виктор и приезжает ко мне со своими кастрюльками – за все годы он не нашел повара лучше", – похвасталась Маркова.

А еще певица приняла решение вернуться на сцену. "В 2014 году концерт в Волгограде прошел на ура. Но с того момента все как-то затихло, а в 2016-м я вернулась в Москву. Я поняла, что мне нужно делать все в Москве, а не в Волгограде. Очень неудобно постоянно мотаться между столицей, студией звукозаписи и дачей. Тем более все мои музыканты находятся в Москве. Не так давно я отыграла девять концертов и в скором времени снова еду на гастроли", – цитирует Татьяну Маркову Woman.ru

Автор: Наталья Аряева24 ноября 2017, 09:51

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