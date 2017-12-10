В центре Москвы из огня спасли семь человек

Ранним утром 10 декабря в жилом доме в центре Москвы произошел пожар. При тушении возгорания сотрудники МЧС спасли семь человек.

Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров.