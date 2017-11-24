В Москве в ТЦ "Мега" произошло обрушение

В столице на территории торгового центра "Мега Теплый Стан" обрушился строящийся объект. По предварительным данным, под завалами оказались два человека, передает РИА Новости.
Как сообщает RT, обрушился котлован на площади 5 квадратных метров, двоих рабочих засыпало землей. Пострадавших уже извлекли, им оказывается медицинская помощь.
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