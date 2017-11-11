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Происшествия

Стрельбу из автомата на западе Москвы устроили подростки

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Четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в стрельбе из автомата Калашникова на западе столицы. ЧП произошло на улице 1812 года.

Как рассказали в полиции, произведя выстрелы из автоматов и пистолетов злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes. Позже машину задержали. 

В салоне иномарки находились 17-летний водитель и три пассажира 2001, 2001 и 2002 годов рождения. Они были доставлены в ОМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

11 ноября 2017, 11:33

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