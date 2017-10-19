Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине

В Тунисе гражданина Франции приговорили к тюрьме. Таким образом мужчину наказали за секс в машине с местной жительницей.

По словам полицейских, любовников "взяли с поличным". Кроме того, офицеры утверждают, что парочка оказывала сопротивление при аресте. Якобы, 30-летний француз и его 40-летняя пассия были застуканы абсолютно голыми в салоне автомобиля. Когда полицейские приказали им выходить, мужчина зачем-то потянулся в карман. Стражи правопорядка расценили это как угрозу.



По версии обвиняемой, возлюбленный девушки просто обнял ее, чтобы полицейские не смогли вытащить ее из машины. Она отмечает, что офицеры были в штатском и отказались представится, поэтому, когда они начали обыскивать машину, пара подумала, что это грабители.Девушка утверждает, что она и ее молодой человек были одеты и просто целовались. Уроженец Марселя согласился с ее словами и добавил только то, что он полез в карман за телефоном, для того чтобы задокументировать агрессивные действия полиции.

Между тем, их слова отрицает пресс-секретарь суда Софине Слити. "Это не правда. То, что было растиражировано в прессе – ложь. Они не были арестованы за поцелуй, они были полностью голые", – приводит ее слова французское издание BFMTV.

Отметим, что несколько адвокатов пары потребовали освободить своих подзащитных из-под стражи прямо в зале суда. Они уверены, что дело полностью сфабриковано, а во время следствия было допущено множество нарушений. По информации адвокатов, все процессуальные процедуры велись на арабском, которого осужденный просто не понимал.

Защитники считают, что этот частный случай отлично иллюстрирует проблемы всей системы тунисского правосудия. "Этот случай фокусирует внимание на всех проблемах правосудия и полиции. Злоупотребление властью, отрицание гражданских прав человека, посягательства на личную свободу", – сказала представитель коллегии адвокатов Туниса Надя Чаабан.