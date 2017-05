Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг

Американский фотограф Марио Антуан нашел способ гарантированно получать бесплатный секс в любых количествах. Мошенник склонял к любовным утехам доверчивых девушек, демонстрируя тем собственноручно созданные фальшивые аккаунты известных порностудий в соцсетях. Сам Марио представлялся при этом их сотрудником, отвечающим за поиск порноактрис, – сообщает Independent.



Дополнительно девушек очаровывали цифры их будущих гонораров. Похотливый обманщик называл потенциальным актрисам начальные цифры гонорара в десятки тысяч долларов, а иногда от полумиллиона долларов. Когда девушки чуяли неладное и задавали Марио неудобные вопросы, тот грозил опубликовать откровенные видео со строптивой кандидаткой и зачастую требовал от "провинившейся" еще и еще секса.

Man who admits duping women into sex for 'porn rehearsals' gets prison https://t.co/fLOwKRFj7a via @MailOnline #MarioAntoine #Missouri