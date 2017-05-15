Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Американский
фотограф Марио Антуан нашел способ гарантированно получать бесплатный секс в
любых количествах. Мошенник склонял к любовным утехам доверчивых девушек,
демонстрируя тем собственноручно созданные фальшивые аккаунты известных
порностудий в соцсетях. Сам Марио представлялся при этом их сотрудником,
отвечающим за поиск порноактрис, – сообщает Independent.
Дополнительно девушек очаровывали цифры их будущих гонораров. Похотливый обманщик называл потенциальным актрисам начальные цифры гонорара в десятки тысяч долларов, а иногда от полумиллиона долларов. Когда девушки чуяли неладное и задавали Марио неудобные вопросы, тот грозил опубликовать откровенные видео со строптивой кандидаткой и зачастую требовал от "провинившейся" еще и еще секса.
Man who admits duping women into sex for 'porn rehearsals' gets prison https://t.co/fLOwKRFj7a via @MailOnline #MarioAntoine #Missouri– ⚖The Justice Team⚖ (@robyns323) 13 мая 2017 г.
В итоге похоть привела Марио Антуана на скамью подсудимых. Окружной суд США в Канзас-Сити назначил секс-мошеннику наказание в 10 лет лишения свободы. Суммы компенсаций морального ущерба будут определены позже.
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