Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг

Кастинг на роли в порнофильмах оказался мошенничеством. Девушки, согласившиеся на секс с проходимцем на камеру, требуют компенсации.

Американский фотограф Марио Антуан нашел способ гарантированно получать бесплатный секс в любых количествах. Мошенник склонял к любовным утехам доверчивых девушек, демонстрируя тем собственноручно созданные фальшивые аккаунты известных порностудий в соцсетях. Сам Марио представлялся при этом их сотрудником, отвечающим за поиск порноактрис, – сообщает Independent.



Дополнительно девушек очаровывали цифры их будущих гонораров. Похотливый обманщик называл потенциальным актрисам начальные цифры гонорара в десятки тысяч долларов, а иногда от полумиллиона долларов. Когда девушки чуяли неладное и задавали Марио неудобные вопросы, тот грозил опубликовать откровенные видео со строптивой кандидаткой и зачастую требовал от "провинившейся" еще и еще секса.



В итоге похоть привела Марио Антуана на скамью подсудимых. Окружной суд США в Канзас-Сити назначил секс-мошеннику наказание в 10 лет лишения свободы. Суммы компенсаций морального ущерба будут определены позже.

