Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Житель США во время подводной охоты неожиданно столкнулся с одним из опаснейших в мире хищников – тупорылой акулой. Момент роковой встречи случайно попал на видео, которое стремительно набирает просмотры в Сети.

Американец Керри Дэниэл занимался подводной охотой у побережья Северного Квинсленда, когда на него внезапно напала акула. Дайвер мгновенно отреагировал на агрессию. Ему удалось спасти свою жизнь, метнув гарпун хищнику в пасть. Видео, снятое на морской глубине, мгновенно разлетелось по социальным сетям.

Примечательно, что тупорылая акула – один из самых агрессивных видов подводных хищников. Она очень опасна не только для морских обитателей, но для человека.

Сообщалось, что в Индии тупорылые акулы заплывали в реку Ганг и нападали на людей. Напомним, до 2013 года в международном списке нападений акул на людей насчитывалось 26 случаев, закончившихся смертью жертвы.

Напомним, в марте 2016 года в популярной у дайверов Индонезии было обнаружено растерзанное крокодилом тело туриста из России. Как писали Dni.Ru, мужчина погиб в неравной схватке с крокодилом. По свидетельству очевидцев, у погибшего была откушена левая рука, на левой стороне бедра была большая открытая рана.