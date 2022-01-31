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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 31 января по6 февраля 2022 года.
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Пришло время … встречать Новый год! Опять?! Да, в третий раз! Тот самый загадочный Водный Тигр вступит в свои владения 1 февраля, когда вы будете ехать или бежать на работу, либо торопливо усаживаться на рабочее место. А именно – в 8:48 утра.

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И так как восток – дело тонкое, хорошо бы в этот момент действительно подладить свои настройки на что-то новое и позитивное, хотя бы на 1 минуту сделав паузу в привычной суете. Можно в это время загадать желание, отправить в пространство свой запрос или полюбоваться вдохновляющими вас картинками в телефоне.

Почему это так важно? Во-первых, потому что Новолуние произойдет в знаке Водолея, от которого можно ждать каких угодно чудес. А во-вторых, потому что одним из главных героев этого события будет Сатурн, который слов на ветер не бросает. Ну и в-третьих, 3 важных планеты будут в земном знаке деловитого и целеустремленного Козерога.

Если учесть еще и начавшуюся игру в догонялки между Марсом и Венерой, то можно ожидать немало приятных моментов в виде исполнения собственных желаний. Это когда встал, пошел и сделал!

Неделя подходит для перезагрузки отношений, разбора завалов, исправления ошибок, наведения порядка в любых сферах. Хорошо повторять пройденное, устраивать ревизии, считать деньги. И только с воскресенья, когда Меркурий закончит ретро фазу, начнется подходящее время для того чтобы начинать новые дела.

В воскресенье можно, наконец, планировать будущее, назначать свидания, возобновлять бизнес-активность, поиски работы и новых источников дохода, записываться к врачам, парикмахерам и косметологам. Луна в Овне сделает нас немножко эгоистами, и это не повредит!

Овен

Овнам предстоит комфортная неделя «без затей»: много общения, знакомств, новых лиц. Возможно, вы пойдете на онлайн-курс или будете каждый вечер смотреть чьи-то трансляции в ютубе и тусить в комментариях. Если сами будете выступать перед аудиторией, это получится весьма неплохо!

Телец

Новолуние и новый год по восточному календарю поднимут довольно серьезные вопросы. Вы задумаетесь над тем, как выстраиваете отношения с миром. В какой социальной роли вам комфортно? Устраивает ли это вас? Любопытные темы для тех, кто хочет действительно преуспеть в этом мире!

Близнецы

Близнецам звезды советуют вести себя очень разумно – сейчас не время качать права! Особенно это касается тех, кто учится, участвует в судебных процессах, собирает и сдает куда-либо документы. Новолуние покажет вам ситуацию под другим углом, вы удивитесь и пересмотрите свои стратегии.

Рак

У вас многое получится, особенно если движущей силой будет выступать желание кому-то что-то доказать. Если доказывать некому, почему бы не бросить вызов самому себе? Кстати, у некоторых Раков с Новолуния начнутся красивые романтические отношения на работе или учебе.

Лев

Новая Луна в секторе партнерства – угадайте, что новенького она несет? Перемены коснутся любовной сферы и вообще всех тех форматов, где у вас есть партнеры. Вы можете достичь договоренностей, помириться, сблизиться, а можете наоборот – перевернуть страницу и пойти дальше.

Дева

Очень хорошее время для перехода на здоровый образ жизни, правильное питание, более гармоничный режим дня. Вам будет проще взять себя в руки, упорядочить что-либо (Сатурн мастер самоограничений). Главное – не переусердствуйте, придерживайтесь золотой середины.

Весы

Для Весов будут актуальны такие темы, как беременность, дети, развлечения, радости жизни, спорт. Второе дыхание откроется у творческих личностей, которых Новолуние вдохновит на новые проекты. Желаете купить что-то красивое, сделать прическу, поменять гардероб? Звезды вас поддержат!

Скорпион

Скорпионы будут поглощены домашними делами. В это новолуние хорошо присматривать бытовую технику, мебель, искать мастеров для ремонта или строительства. У работающих из дома дела пойдут в гору – появятся смелые перспективы карьерного роста или расширения бизнеса.

Стрелец

Стрельцов ждет насыщенная общением неделя. Вам будет легко выражать свои мысли и находить благодарных слушателей и читателей в соц. сетях. А еще, если вам нужен новый автомобиль или компьютер, можно просматривать варианты, а на следующей неделе покупать.

Козерог

Новолуние с участием Сатурна обещает успех в том виде, в каком вы его себе представляете. Любимчиками фортуны окажутся Козероги, готовые упорно трудиться, рано вставать и соблюдать дисциплину, даже когда начальника нет на работе. Такие могут рассчитывать на рост доходов.

Водолей

В вашем знаке Солнце, Луна и Сатурн сошлись в своеобразное трио, которое одновременно и будоражит смелыми яркими мечтами, и приземляет. Неплохое сочетание! Вам сейчас многое подвластно. Если хотите похудеть, начинайте делать это именно сегодня – результаты появятся быстро.

Рыбы

Новолуние обострит вашу интуицию и желание покопаться в себе. Желающим начать психотерапию или разобраться с самооценкой, страхами, стигмами, звезды окажут всестороннюю поддержку. Если есть возможность – чаще медитируйте, читайте, занимайтесь йогой.

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Фото: Michael Sz?nyi / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 01:57 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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