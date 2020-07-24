Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года

"Опора на хорошо развитые у вас компетенции будет гораздо эффективнее, чем, например, попытка срочно "вырасти над собой" или обучиться чему-то новому", – предупреждает синхролог Наталья Ковалева.
Для успешного разрешения любых ситуаций будет полезно разработать план действий или стратегию. Возможно, что нелишним также будет второй альтернативный план. Постарайтесь не пускать все на волю обстоятельств. Этот план весьма пригодится, и вы не пожалеете, что потратили на это время.
Наиболее актуальной эта рекомендация будет в делах, касающихся детей и детской темы, а также в романтических отношениях и в творчестве.
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