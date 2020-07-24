Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года

В эти выходные для решения каких-то важных вопросов очень пригодятся те компетенции, которые у вас на высоте. Если речь идет о какой-то сфере, в которой, как вам кажется, у вас нет глубоких знаний и опыта, то вместо того, чтобы поспешно пытаться что-то изучить и по-быстрому залатать пробелы, стоит подумать о том, как вы можете использовать уже имеющийся у вас опыт решения похожих ситуаций.



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