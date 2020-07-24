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Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года

Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эти выходные для решения каких-то важных вопросов очень пригодятся те компетенции, которые у вас на высоте. Если речь идет о какой-то сфере, в которой, как вам кажется, у вас нет глубоких знаний и опыта, то вместо того, чтобы поспешно пытаться что-то изучить и по-быстрому залатать пробелы, стоит подумать о том, как вы можете использовать уже имеющийся у вас опыт решения похожих ситуаций.
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"Опора на хорошо развитые у вас компетенции будет гораздо эффективнее, чем, например, попытка срочно "вырасти над собой" или обучиться чему-то новому", – предупреждает синхролог Наталья Ковалева.

Для успешного разрешения любых ситуаций будет полезно разработать план действий или стратегию. Возможно, что нелишним также будет второй альтернативный план. Постарайтесь не пускать все на волю обстоятельств. Этот план весьма пригодится, и вы не пожалеете, что потратили на это время.

Наиболее актуальной эта рекомендация будет в делах, касающихся детей и детской темы, а также в романтических отношениях и в творчестве.

24 июля 2020, 20:20

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