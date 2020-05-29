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Гороскоп
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года

Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года

Фото: pixabay.com
В эти выходные 30 и 31 мая Скорпионам стоит быть осторожными и сохранять спокойствие, Девы будут витать в облаках, а Водолеям лучше вылезти из своей скорлупы. Подробный гороскоп для всех знаков читайте в нашем обзоре.
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Вероятно, на этих выходных вы будете просыпаться по утрам и просто хотеть остаться в постели, а не начать новый день. Это нормально, такое время от времени случается. Если ситуация вам позволяет, 30 и 31 мая вы вполне можете дать себе отдохнуть. Если же есть неотложные дела – придется проявлять волю. Гороскоп также говорит, что, возможно, вы будете испытывать уязвимость перед холодном и безразличностью окружающей действительности. Все дело в настрое. Мир един, и он обретает краски, лишь исходя из нашего внутреннего состояния. Пообщайтесь с людьми которые смогут вас поддержать, пусть даже и удаленно.

Телец

Ваш символ на эти выходные - большая дорога. Это не обязательно означает, что ваш ждет какое-то дальнее путешествие. Вполне возможно, что речь идет о новых начинаниях или шагах к очень важных для вас целей. Гороскоп советует, смотрите на ситуацию системно, как птица, летящая над бескрайними просторами. Даже если вы будете в это время совершать ошибки в мелочах, это будет неважно, если вы сохраняете верное стратегическое направление.

Близнецы

На выходных вы будете чувствовать прилив энергии. Несмотря на карантинные меры, вам захочется выйти на простор, покинуть дом, размяться. Если делать нечто подобное, то, разумеется, с соблюдением необходимой техники безопасности. Но если ситуация позволяет - почему бы и нет. Устройте небольшой променад, подышите свежим воздухом, сходите в магазин. Это позволит вам почувствовать себя лучше. Это вернет вам физический и эмоциональный тонус и позитивный настрой.

Рак

Ваши чудные черты характера в эти выходные будут приходиться очень даже кстати и вызывать умиление окружающих. Единственное – следует сохранять границы и не заходить уж слишком далеко. Ну а так – некоторая несерьезность и ребячество, мечтательность и озорство могут создать очень позитивный фон для этих дней. Также гороскоп говорит, 30 и 31 мая побалуйте себя. Это может быть вкусная еда, покупки или приятное хобби.

Лев

Постарайся чувствовать себя непринужденно и расслабленно на этих выходных. Помните, что внутренний покой является важной частью вашего здоровья, и поддержание этого состояния имеет решающее значение, особенно в это непростое время. Найдите гармонию внутри себя через размышления и спокойного созерцания жизни. Гороскоп говорит, вместо того, чтобы сосредотачиваться на материальных вещах, сконцентрируйтесь больше на своем духовном мире.

Дева

В эти выходные может быть трудно найти ответы на животрепещущие вопросы. Поэтому не стоит впустую заниматься самокопанием, лучше займитесь насущными бытовыми делами, сделайте уборку, сходите в магазин. Не удивляйтесь, если ваши мысли будут витать где-то в облаках. Это скоро пройдет. Гороскоп говорит, ответы придут в свое время. А сейчас не стоит зависать в проблемах, если вы чувствуете, что что-то идет не так. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Весы

Это будут определенно ваши дни. Вы можете обнаружить, что люди идут к вам за советом и поддержкой. Они будут склонны быть с вами более открытыми и впитывать вещи, которые вы говорите. Не исключено, что возникнет ситуация, когда ваши мысли и мнения станут важны для огромной аудитории, которая будет ждать ваших слов. Гороскоп говорит, используйте эту силу ответственно. Настоятельно не рекомендуется использовать данную ситуацию в личных корыстных целях и во вред другим людям.

Скорпион

Для вас важно быть осторожными в эти выходные. Перед любыми ответственными действиями убедитесь, что вы спокойны и собраны, прежде чем предпринимать что-то конкретное. Не забывайте про меры предосторожности и всегда имейте в запасе "план Б". Гороскоп также говорит, что эмоции, которые вы будете переживать в это время, могут оказать сильное влияние на физиологию. Поэтому постарайтесь держать благоприятный настрой, который бы стал для вас прочным фундаментом и посулил светлые перспективы.

Стрелец

Возможно, вы не захотите что-то признавать, хотя будете знать, что это правда. Вам будет хотеться спрятаться за барьером, который оградит вас от проблем и претензий со стороны близких людей. Гороскоп говорит, подумайте хорошо. Скорее всего, такая стратегия – это "страус, прячущий голову в песок". Реальные проблемы никуда не денутся, а вернутся к вам в будущем в еще более сложной форме. Весьма вероятно, что лучше всего начать решать их прямо сейчас.

Козерог

Серьезно обдумывайте каждый свой шаг так, будто играете в шахматы. Постарайтесь видеть картинку системно и просчитывать развитие событий на несколько ходов вперед. Если вы позволите нетерпеливости взять верх, то решения, скорее всего, вы будете принимать слишком поспешно. В эти выходные не стесняйтесь брать на раздумья столько времени, сколько вам нужно. Это касается совершенно любых сфер жизни. Если кто-то будет поторапливать – не поддавайтесь на это. Только сохранение спокойствия и сосредоточенности принесет вам удачу.

Водолей

На этих выходных вам лучше выйти из своей скорлупы. Вы заметите, что люди гораздо более приветливы и лояльны по отношению к вам и к вашим чувствам, чем вам могло казаться ранее. Наладьте коммуникацию, смело делитесь переживаниями и идеями, высказывайте слова поддержки и давайте мудрые советы. При этом вы можете рассчитывать на подобное отношение к вам самим со стороны окружающих. Гороскоп говорит, весь мир готов заключить вас в свои объятия.

Рыбы

Рыбы могут чувствовать себя немного беспокойно. Вам кажется, назревает что-то необычное и важное, но пока не можете точно определить, что же это такое. Это будет похоже на бурный поток реки, где вместо воды – чистая энергия. И вы смотрите на него, стоя над ним на мосту. Этот поток заманчив, но вы не можете набраться смелости, чтобы прыгнуть. Потому что это непривычно и странно. И не факт, что вам нужно бросаться "в омут с головой". Возможно то, чего вы хотите, находится где-то рядом на суше.

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29 мая 2020, 17:25

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