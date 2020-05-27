Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года

Тельцы будут стремиться к свободе, Раков ждут позитивные перемены, а у Стрельцов впереди множество развилок на пути. Подробности читайте в гороскопе на сегодня от "Дни.ру".

Овен

Если ты очень хотели что-то изменить в своей повседневной жизни, то сделайте это сейчас. Сегодня настало время вносить конкретные изменения, независимо от того, затрагивают эти изменения личную сферу или профессиональную, материальный или духовный мир. Гороскоп говорит, в четверг 28 мая, не бойтесь серьезных преобразований. Единственное, о чем следует помнить, вы должны четко понимать то, чего хотите. И быть в состоянии отличить ваши истинные желания от навязанных извне, модой или посторонним влиянием на вашу личность.

Телец

Сегодня вы, вероятно, будете ощущать потребность в свободе и независимости. По возможности, разберитесь со всеми вашими обязанностями и долгами. Не принимайте на себя новую работу и не давайте обещаний, если вам этого совсем не хочется. Гороскоп говорит, сбросив со своих плеч лишний груз вы почувствуйте прилив энергии и вкус жизни. И это поможет вам эффективно и уверенно действовать в ближайшее время.

Близнецы

Настало время некоторых промежуточных итогов. Вероятно, сегодня вы получите часть плодов от тех процессов, которые вы запустили несколько лет назад. Это может быть работа, учеба, отношения, здоровье и прочее. Также гороскоп говорит, что в четверг, 28 мая, вы можете заметить некоторые изменения в самой вашей личности. Это может быть обусловлено накопленным жизненным опытом, знаниями и умениями. Это даст вам возможность подумать над новыми амбициозными планами на будущее.

Рак

Сегодня день должен быть довольно позитивным с предчувствием перемен. Постарайтесь максимально раскрепоститься и раскрыть свой творческий потенциал. Если вы сделаете это, то обретете большую свободу самовыражения и любви. Гороскоп говорит, этот период отлично подходит для того, чтобы трансформировать окружающую среду в своих интересах. Она будет поддаваться. Также велики шансы на успех в любых начинаниях, вы готовы справиться с любыми преградами.

Лев

Возможен некоторый дисбаланс между карьерой и в личной жизнью. Времени на все хватать не будет, и вам придется делать выбор в пользу чего-то одного. Определитесь, что для вас сейчас важнее, и что можно немного отодвинуть в сторону без больших потерь. Гороскоп также говорит, в четверг, 28 мая, необходимо обратить пристальное внимание на свое здоровье, не забывать про спорт и не злоупотреблять вредными привычками и тяжелой для организма едой.

Дева

Прогноз на сегодня весьма оптимистичный. Сложно сказать, произойдет ли что-то конкретно хорошее, но, как минимум, вы будете чувствовать себя расковано и энергично. И есть высокая вероятность, что это состояние продлится несколько дней. Также гороскоп говорит, в профессиональной сфере и в личной жизни могут случится позитивные сдвиги. В это время вам следует быть более дальновидными, креативными и показывать все, на что вы способны.

Весы

Сегодня вам нужно мыслить системно, в большом масштабе. Мысленно вознеситесь над картой своей жизни и взгляните на события с высоты птичьего полета. Это позволит вам выявлять неочевидные причинно-следственные связи, видеть собственные ошибки и ставить далеко идущие стратегические цели. Гороскоп говорит, если в четверг, 28 мая, сможете вознестись над мелкой бытовой суетой, то сможете определить для себя приоритеты, отличить важное от второстепенного.

Скорпион

Постарайтесь сегодня быть открытыми к новому, не бойтесь, если что-то будет происходить не по заведенному порядку. Даже в плохих новостях можно разглядеть позитив и открывающиеся перспективы. Используйте методы психического "айкидо", обращая атакующую вас энергию себе на службу. Гороскоп говорит, что также в этот период вас могут ожидать довольно приятные сюрпризы. Главное, смотреть по сторонам и не пройти мимо.

Стрелец

Сегодня будет день "маленьких поворотных моментов" на каждом шагу. Вы то и дело будете оказываться в ситуации витязя на распутье. От принимаемых в течение дня решений будет многое зависеть в будущем, поэтому подходите к этому ответственно. События могут быть самые разные: встреча с новым человеком, интересные предложения, счастливые случайности и совпадения. Гороскоп говорит, в четверг, 27 мая, будьте открыты для подобного рода вещей и думайте на перспективу перед совершением того или иного действия.

Козерог

Вероятно, сегодня вам захочется побыть в одиночество, в некотором своем личном уютном коконе, абстрагировавшись от забот и внимания других людей. Период хорош для умственного труда, размышлений, мечтаний и построения новых планов. Также гороскоп говорит, что не стоит остро реагировать на критику извне. Если она не по делу – пропустите мимо ушей, если же имеет под собой основания – используйте ее, чтобы исправить упущения и стать лучше.

Водолей

Сегодня вам нужно использовать свой опыт и навыки. Если вы уже на каком-то аспекте набивали себе шишки, то сейчас совсем не обязательно вновь наступать на те же грабли. Используйте свой ум для успешного разрешения проблем, он для того вам и дан природой. Гороскоп говорит, в четверг, 28 мая, ваша мудрость и способность мыслить рационально позволят вам достичь весьма неплохих результатов и избежать грубых ошибок. Если вам это удастся – перспективы будут гораздо более радужные, чем вам казалось ранее.

Рыбы

В общении с людьми сегодня нужно проявить гибкость и индивидуальный подход. Прямолинейные жесткие попытки настоять на своем, продавить свою позицию, взять свое – скорее всего, плодов не принесут. Чем большее давление вы будете оказывать, тем активнее люди будут входить в состояние глухой обороны. Гороскоп говорит, проявите чувственность и эмоциональность, заинтересуйте, зажгите в других любопытство, чтобы они сами, по своей инициативе потянулись к вам.