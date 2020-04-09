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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Пятница, 10 апреля, принесет много общения, дружеского и по работе. Некоторые люди, которые выйдут с вами на контакт в этот день, могут сделать выгодное предложение. Подробный гороскоп на 10 апреля – в новом обзоре "Дни.ру".
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Овен

Сегодня, в пятницу 10 апреля, Овнов посетит муза. Если вам нужно составить документ, письменное руководство или написать книгу – это лучший день, который может обеспечить энергичный старт в вашей профессиональной жизни. Гороскоп говорит, что вы определенно преуспеете в этом начинании и привлечете внимание тех, кто готов будет стать вашим постоянным работодателем в данной сфере. Главное не стремиться редактировать, перечитывать и снова редактировать свои работы. Это лишь займет ваше время. Ваши работы и без того будут прекрасны.

Телец

Сегодня Тельцы могут посвятить время планированию переездов на новое место жительства, косметический ремонт в доме, или каким-то другим вопросам, связанным с благоустройством своего ареала обитания. Сейчас самое время этим заняться. Согласно вашему гороскопу, в пятницу, 10 апреля, любые проекты, касающиеся жилища, обещают быть успешными, поэтому не позволяйте сомнениям стопорить процесс. Но будьте внимательны к деталям, рассмотрите все плюсы и минусы, а затем смело делайте задуманное.

Близнецы

10 апреля Близнецы увязнут в телефонных разговорах и будут завалены массой рабочих документов. Сегодня в устранении "хвостов" и выполнении нависших обязательств может помочь доверенный деловой партнер. Убедитесь в том, что у вас есть некоторый запас по времени, потому что такое напряжение на работе продержится еще несколько дней. Не поддавайтесь панике, ваш успех впереди.

Рак

Раков сегодня может беспокоить финансовая ситуация в семье. Если вы считаете, что потратили в последнее время слишком много, в гороскопе есть прямое указание: оставьте эти заботы позади себя. Крах не грозит. Перед вами сейчас множество возможностей для увеличения дохода: это может быть новая работа или даже новая профессия. Обратите внимание на контакты, которые всплывут в вашей жизни в ближайшее время. Не исключено, что интересное предложение вы получите по телефону или по электронной почте. Обязательно откликнитесь на те, которые покажутся вам наиболее перспективными.

Лев

Сегодня у Львов на первом месте будет общение. Ваша прямолинейная и практичная манера коммуникации может быть очень продуктивной. Эта пятница позволит достичь успеха там, где другие потерпят неудачу. Гороскоп предсказывает наличие окна возможностей, благодаря которому можно будет добиться стабильного личного и профессионального прогресса, а также значительно повысить вашу уверенность в себе.

Дева

Дев сегодня могут окружить секреты и недомолвки. В профессиональной сфере может обостриться конкурентная борьба с соперниками. Возможно, в эту пятницу не стоит топтаться на месте, а действовать более решительно. Если в вашей работе есть вещи, которые вас по какой-либо причине беспокоят, не стоит их откладывать в долгий ящик – найдите решение или хотя бы предметно рассмотрите ваши варианты действий. Это очень важно.

Весы

В пятницу, 10 апреля, телефонный звонок или электронное письмо от друга или коллеги может открыть для вас новые карьерные возможности. Но сегодня вы должны тщательно рассмотреть все аспекты любого нового варианта, прежде чем соглашаться на предложенные проекты. Это необходимо, чтобы вы потом не жалели о своем решении. Также стоит уделить внимание своему телу – хотя бы сделать зарядку. Это поможет сохранить в высоком тонусе ум и тело.

Скорпион

Сегодня вы можете провести большую часть дня на телефоне, организовывая важное мероприятие или решая возникшие проблемы и недопонимания при деловой коммуникации. Поэтому гороскоп предупреждает о довольно напряженном дне. Нужно взять волю в кулак и просто перетерпеть, не теряя при этом внимательности и профессионализма. А вот вечером следует обеспечить себе качественный отдых, чтобы восполнить затраченную за день энергию.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут смотреть на мир с оптимизмом и воодушевлением. Пятница будет изобиловать творческими и вполне жизнеспособными в плане реализации идеями. Эти начинания в итоге могут привести к успеху, хотя для его достижения может потребоваться значительное время и усилия. Общение с коллегами, вероятно, будет открытым, честным и очень динамичным. Гороскоп говорит, что работать нужно усердно, наслаждаясь самим процессом.

Козерог

Работа с деловыми документами может отнять сегодня у Козерогов очень много времени. Успешное завершение своих профессиональных обязанностей будет зависеть от тщательного планирования и рационального расхода сил без отвлечения на посторонние мелкие дела. Будет непросто, но, тем не менее, не пугайтесь. Гороскоп советует доверять своей интуиции. Бессознательно, на выработанных рефлексах, Вы знаете, что и как нужно делать. Будьте тщательны, проверяйте полученные результаты.

Водолей

Сегодня может быть много общения между вами и деловым или романтическим партнером. Вы будете чувствовать себя комфортно и дружелюбно, проявите честность и открытость больше, чем когда-либо раньше. По гороскопу есть все признаки того, что любое партнерство, начатое, возобновленное или продолженное в эту пятницу будет успешным и продуктивным. Темп работы и атмосферу можно будет сохранить на долгие месяцы.

Рыбы

Сегодня, в пятницу 10 апреля, Рыбы смогут успеть везде – и карьере, и в романтических отношениях, и в творчестве. Могут открыться возможности для дополнительного заработка. Также гороскоп говорит, что это время можно посвятить заботе о своем здоровье – это будет иметь положительный эффект. При этом следует соблюдать умеренность в еде и не забывать про физические упражнения.

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9 апреля 2020, 20:38

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