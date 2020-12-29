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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ракам стоит беречь энергию, Стрельцам не хватает поддержки, а Рыбам стоит доделать все дела, несмотря ни на что. Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, советует начинать вечеринку уже сегодня.
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Овен

Несмотря на конец года, Овны полны сил и энергии, правда, пока не очень ясно, в какое русло ее направить. Постарайтесь оградить себя от негативных новостей, иначе велик шанс уйти в легкую депрессию, а перед Новым годом это явно лишнее. Вечер среды лучше всего посвятить самообразованию, вы будете максимально продуктивны. Также, дорогие Овны, не забывайте о родных и близких, они очень ждут вашего внимания.

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Телец

Тельцы сегодня в ударе – что бы вы ни затеяли, все обязательно получится! В последний рабочий день 2020-го удача будет сопутствовать и на работе, и в личной жизни. Именно сегодня вы окажетесь в цвете софитов – восторги будут невероятными. Не забывайте об осторожности в денежных вопросах, постарайтесь не бросать сбережения на ветер. Лучше всего проявить сознательность в общении с коллегами и партнерами.

Близнецы

Близнецам стоит дать себе передышку и взять лишний выходной. Кажется, есть вероятность, что вы "сдулись" и эмоционально, и физически – все-таки зима и 2020-й еще никому не добавили сил. Чтобы не подвести важных людей, постарайтесь максимально разгрузить себя от ответственности. Расслабьтесь, займитесь любимыми делами и позвольте себе немного полениться. Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, советует Близнецам начинать праздник раньше.

Рак

Уставшим Ракам стоит беречь энергию и не распыляться по мелочам. Если есть возможность устроить себе выходной, лучше ей воспользоваться. Откажитесь от спонтанных предложений и поездок, возьмите в руки чашку какао и устройтесь удобно под пледом, чтобы насладиться одиночеством и собой. Не пытайтесь все успеть, потому что, скорее всего, вы уже опоздали. Ракам стоит успокоиться и выдохнуть.

Лев

Скорее всего, в эту среду мысли Львов заняты очень навязчивой идеей. Стоит прислушаться к себе и постараться понять истинное значение посланий, возможно, подсознание хочет вам что-то сказать. Лучшим решением для последнего рабочего дня 2020-го для Львов станет уединение, позвольте себе раствориться в ощущениях.

Дева

Девам сегодня не стоит отказываться от предложений о помощи. Попробуйте переложить часть срочных дел на подчиненных, а лучше и вовсе отложить все до будущего года. Рискните, и тогда есть вероятность, что у вас появятся ресурсы для окончания личных дел. Вечером в среду попробуйте абстрагироваться от текущих проблем и насладиться любимым человеком рядом. Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, рекомендует Девам воздержаться от резких движений.

Весы

У Весов в самом разгаре переломный момент в жизни. Возможно, дело, которому вы посвятили всего себя, находится на грани уничтожения, а вы на перепутье. Однако грустить не стоит, ведь перед вами открывается столько возможностей. Весы сегодня должны проявить эмпатию по отношению к людям рядом, и тогда получат взамен еще больше любви.

Скорпион

В эту пятницу Скорпионы могут стать тем человеком, который насмерть стоит за свои убеждения. Постарайтесь не тратить ресурсы на тех, кто с вами не согласен и хочет спорить не ради истины, а ради самого спора. Поберегите нервы для действительно важных дел. скорпионам стоит направить энергию в работу – пользы сегодня от этого будет как минимум больше, чем от пустых разговоров.

Стрельцы

Стрельцам в этот день может не хватать поддержки от близких. Не стоит замалчивать свое состояние, лучше проговорить все четко и ясно, обозначить свои потребности. Во второй половине дня стоит заняться рутинными делами или завершить начатые проекты по работе. Не забудьте порадовать себя маленьким пустячком. Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам сосредоточиться на себе.

Козерог

В эту среду Козерогам лучше следить за своим языком, так как есть вероятность потерять почти все то, над чем вы работали последнее время. Попробуйте не напирать на коллег и семью, будьте тактичнее и мягче. Вечер среду Козерогам лучше посвятить рутинным делам, которые вы откладывали до последнего, а лучше и вовсе отложить до середины января.

Водолей

У Водолеев жизнь может кардинально измениться, причем чуть ли не по щелчку пальцев. Правда, для этого стоит поступиться своими принципами и стать более гибким в общении с коллегами. Постарайтесь не спорить до крика, лучше всего подстроиться под обстоятельства. Только в случае покорности в эту среду Водолеи смогут достичь небывалых результатов.

Рыбы

Несмотря на смертельную усталость, Рыбам стоит взять себя в руки, чтобы в последний рабочий день уходящего года успеть доделать все дела. Вы не любите подводить тех, кто рядом, поэтому придется немного потерпеть. Во второй половине дня уже можно расслабиться и насладиться одиночеством в полной мере. Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам не бросать начатое.

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Автор: 29 декабря 2020, 22:21

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