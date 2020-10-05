Вторник может показаться Скорпионам слишком суматошным, Раки пребывают в любовной неге, а Рыбы столкнуться препятствиями. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, рекомендует больше отдыхать и не торопить события.

Овен

Вероятно, в этот вторник Овны могут почувствовать себя слегка брошенными. Чтобы залечить душевную рану, не стоит бросаться в омут с головой и надеяться, что посторонние в силах решить ваши проблемы. Займитесь собой и не обращайте внимания на злопыхателей. Вторая половина дня для Овнов прекрасно подойдет для занятия спортом, ведь вы уже давно об этом мечтаете.

Телец



Вторник Тельцы проведут в панике – может казаться, что вы что-то забыли сделать или не успели. Постарайтесь расслабиться не поддаваться на собственные провокации, лучше всего провести день дома за рутиной. Вторая половина вторника прекрасно подойдет для решения семейных проблем. Тельцам не стоит торопиться ругаться с родственниками, которые, как вам кажется, не на вашей стороне.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит заняться здоровьем. Есть вероятность, что о себе может напомнить старая травма. Также этот вторник прекрасно подойдет для решения финансовых проблем – правда, не стоит брать взаймы. Лучше найти подработку или подумать о продаже чего-то ненужного, поверьте, такие вещи действительно есть в вашем доме. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, может принести неприятности, будьте аккуратны.

Рак

Раки сегодня пребывают в любовной неге. Кажется, кто-то в вас действительно влюбился, и это осознание на дает вам покоя. Однако торопиться с выводами не стоит, будьте бдительны, есть шанс, что любовная связь приведет к разочарованию. Вторая половина дня прекрасно подойдет для работы и решения финансовых проблем, не торопитесь возвращать долги, для Раков сегодня не время.

Лев

Львы в этот вторник как никогда эгоистичны и жестки в своих суждениях. К сожалению, именно сегодня этот навык может вам помешать достигать своих целей. Не торопитесь вступать в новые отношения и решать дела сердечные. А вот для работы этот вторник прекрасно подходит, есть вероятность получить предложение, о котором вы мечтали уже давно. Первую половину дня Львам лучше всего провести за рутиной и домашними делами.

Дева

Есть вероятность, что Дев ждет долгожданная встреча, о которой вы мечтали не один месяц. Судьбоносное событие, скорее всего, придется на первую половину дня, поэтому не стоит оставаться дома, если такое было в планах. Вторая половина вторника будет идеальной для работы и развлечений, причем не удивительно, если первое и второе объединится в одно мероприятие. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, советует не расслабляться.

Весы

Весам сегодня будет сложно сдерживать агрессию и неприязнь. Вероятно, именно поэтому стоит отменить все дела и встречи, запереться дома и посвятить время только себе. Вторник прекрасно подойдет для решения материальных вопросов, однако не стоит забывать, что всегда стоит адекватно оценивать свои возможности. Во второй половине дня Весам стоит расслабиться и не увлекаться работой.

Скорпион

Скорпионы сегодня настроены решительно. Они готовы горы свернуть ради достижения своей цели. В работе вам не будет равных, и это прекрасно – дерзайте. Наступил тот день, когда есть вероятность, что все ваши идеи, наконец, примут на вооружение. Не останавливайтесь на достигнутом и в личной жизни, Скорпионам во вторник повезет и в любви, будьте напористы, и удача вам улыбнется.

Стрелец



У Стрельцов в этот вторник романтическое настроение. Отличный повод для свидания или прогулки с супругом. Вторая половина дня прекрасно подойдет для решения проблем со здоровьем. Вероятно, Стрельцам, наконец, стоит обратить внимание на то, что так давно беспокоит. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, советует беречь себя и своих близких.

Козерог

Козероги устали от бесконечной работы, поэтому нет ничего ужасного в том, чтобы взять выходной посреди недели. Позвольте себе расслабиться и забыть о проблемах с шефом. Наполните ванну теплой водой, добавьте пены, включите любимый фильм и наслаждайтесь расслабленным вторником. Козерогам сегодня стоит заняться собой и только собой.

Водолей

Водолеям пора разобраться в личной жизни и своих ощущениях. Нет ничего лучше, чем насладиться пониманием того, чего вы ждете в итоге от жизни. Постарайтесь посвятить день саморазвитию, неспешному отдыху и общению с близкими людьми. Вторая половина дня подойдет для работы и общения с партнерами.

Рыбы

Рыбам сегодня может казаться, что весь мир против вас. Не переживайте, мелкие неудачи будут сопровождать вас лишь в первой половине дня, а вот вторая – идеальное время для работы и семейных дел. Не спешите наскоком решать все вопросы, сегодня для Рыб важна последовательность и неспешность. Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года, рекомендует не обращать внимания на препятствия.