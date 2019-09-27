Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

В начале недели, пока Луна только набирает обороты, стоит отказаться от высоких физических нагрузок и тяжелой пищи. Прямо с понедельника на первый план выйдет тема отношений и решения финансовых вопросов. Это все трансформатор Плутон подбросит огоньку и заставит Венеру напрягаться и страдать. Мы будем ревновать, давить на своих партнеров, конфликтовать, ждать подтверждения своим чувствам, сгорать от желаний, особенно нуждаться в удовлетворении своих сексуальных притязаний, совершать роковые поступки, легко идти на измены, а также влезать в финансовые авантюры и другие непредвиденные траты. Будьте аккуратны и не ведитесь на провокации Плутона. Воздержитесь от претензий в адрес партнера, уберите свои навязчивые желания и откажитесь от кредитов в это время.

А вот начиная с четверга Меркурий сменит знак на колючего Скорпиона и сразу пойдет на конфликт с Ураном, отсюда в нашу голову повалятся необдуманные решения, ранее достигнутые договоренности начнут рушатся, а не умение пойти на компромисс с партнерами (коллегами, супругом) могут сыграть роковою роль в продолжении отношений. Все нюансы этого конфликта мы особенно остро почувствуем на выходных. Так что, отключите спешку, воздержитесь от подписания важных документов и перенесите поездки на более поздний срок.

Овны

Эту неделю Овнам не удастся провести в тишине и уединении. И хоть вы будете полны сил и энергии, но большую их часть придется потратить на общение, беседы, выяснение отношений. И коллеги, и близкие могут потребовать вашего внимания одновременно. Главный совет звезд на этой неделе – постарайтесь не реагировать слишком бурно на чьи-то реплики, не тратьте свои силы на споры и сохраняйте душевное равновесие. Не всегда в спорах рождается истина. Если вам не удастся держать себя в руках на неделе, то к выходным вы почувствуете сильную усталость. Поберегите себя!

Тельцы

Тельцы в начале этой недели почувствуют потребность в любви и нежности. Но будьте готовы – ваша половинка может не поддержать ваши порывы. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь сдерживать свой пыл. Одиноких Тельцов звезды предупреждают, что сейчас не лучший период для начала новых отношений. В финансовой сфере звезды советуют проявлять осторожность, вероятны потери или убытки. Зато во второй половине недели вас ждет успех и признание на работе, начальство оценит ваши усилия. Неделя может быть очень результативна для представителей творческих профессий.

Близнецы

В начале недели Близнецы могут столкнуться с непониманием со стороны окружающих. Ваше начальство может отнестись к вам достаточно придирчиво, а в семье могут быть разногласия со старшими родственниками. Поэтому звезды рекомендуют перенести любые переговоры, встречи и походы в различные инстанции на более поздний срок. Также на начало недели не стоит планировать поездки и совершать крупные покупки. Звезды рекомендуют в этот период придерживаться стандартных подходов в решении задач и в отношениях с людьми, ваши новаторские и свободолюбивые идеи сейчас не найдут отклика у окружающих. С середины недели Близнецы могут почувствовать в себе нотки подозрительности и ревности, но постарайтесь прислушиваться к своей интуиции, она вас не подведет. Будет полезно почитать эзотерическую литературу и погрузиться в психологию.

Раки

Если вы запланировали на начало недели деловые поездки или собираетесь отправиться в путешествие, то будьте готовы к тому, что вашему отъезду могут помешать непредвиденные обстоятельства. Звезды рекомендуют внимательно прислушиваться к советам окружающих, а вот о своих планах лучше никому не рассказывайте, так будет надежнее. На этой неделе Ракам просто необходимо уделять повышенное внимание своим близким, они это оценят.

На работе будьте готовы к тому, что начальство заметит ваше рвение и доверит вам выполнение новых задач.

Львы

Львы в начале недели почувствуют необычайный прилив сил, которые лучше всего направить на решение рабочих задач. И хоть порой вам будет казаться, что работы навалилось слишком много, не переживайте, вашей энергии хватит с лихвой.

Наиболее благоприятные дни для деловой активности на этой неделе – среда и четверг. А к выходным вашим близким покажется, что вы слишком много времени уделяли работе, поэтому не удивляйтесь, если они потребуют вашего повышенного внимания.

Девы

В начале недели Девы будут особенно притягательны для противоположного пола. Это прекрасный период для романтических свиданий и знакомств. На работе вас тоже ждет активное начало недели, новые идеи и проекты потребуют вашей усидчивости и скрупулезности.

А вот с середины недели звезды советуют вам не расслабляться и доверять своей интуиции, чтобы не стать жертвой обмана. На выходных какие-то обстоятельства могут изменить намеченные планы, но помните, что эти изменения в конечном счете окажутся к лучшему.

Весы

Начало недели у Весов ознаменуется повышенной эмоциональностью, поэтому стоит проявить сдержанность в общении с окружающими. Это период, когда все тайное становится явным, всплывают на поверхность те проблемы, которые ранее тщательно замалчивались. Но, в то же время именно сейчас благоприятный период для обсуждения спорных моментов и выведения отношений на новый уровень.

Начиная с пятницы, у Весов повышается работоспособность, появляются новые идеи, вы полны сил и энергии. Хорошее время для свиданий, встреч с друзьями, любой активной деятельности, вы будете особо привлекательны для противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам предстоит достаточно сложная, но активная неделя. Вам придется изрядно потрудиться, дела будут валиться на вас как из рога изобилия. Напряженная обстановка на работе может повысить вашу раздражительность.

Звезды рекомендуют сейчас не оказывать излишнее доверие деловым партнерам, тщательно проверяйте условия заключаемых сделок. Зато эта неделя благоприятна для прояснения многих ситуаций, которые были скрыты от вас или замалчивались вами же. Постарайтесь отложить на более удачный период поездки и командировки.​

​Стрельцы

У Стрельцов вся неделя пробежит за решением многочисленных бытовых задач. Вы можете растратить свою энергию на планы и проекты, которые по итогу не будут воплощены в жизнь. Звезды призывают вас на этой неделе – не спешите.

Конфликты с партнерами или единомышленниками могут оказать неблагоприятное влияние не только на ваши отношения, но и бросить тень на репутацию в бизнесе и на работе.​ Если ваши друзья обратятся к вам за финансовой помощью, постарайтесь им не отказывать по возможности. Есть вероятность, что вам захочется повысить свою квалификацию или посетить тренинг, но это потребует денежных вложений.

Ближе к выходным внимание от рабочих вопросов переключится на семейные и домашние дела. Уделите внимание своим близким, ведь они уже по вам соскучились.

Козероги

У Козерогов впереди насыщенная рабочая неделя и множество срочных задач. Но, увы, ваш характер может проявится в этот период не самым лучшим образом – вам будет сложно найти компромисс с окружающими. Причем на этот раз, именно вы не идете на уступки. Откажитесь от конфликтов и споров с руководством, мужем или отцом. Звезды советуют вам перенести заключение сделок и важные переговоры на более поздний срок. Несмотря на усталость после напряженной трудовой недели, на выходных тоже не получится отдохнуть.

Будьте готовы к тому, что придется решать срочные семейные дела или уделить внимание своим родителям, или старшим родственникам.

Водолеи

На этой неделе Водолеи могут почувствовать, что их покинуло вдохновение. Этот недостаток вы попытаетесь компенсировать упорством, но звезды советуют вам быть мягче, гибче и идти на компромиссы.

Есть вероятность, что запланированные на эту неделю дела, сделки и поездки могут неожиданно отложиться. Постарайтесь в этот период рассчитывать на свои силы и не обращаться за помощью к окружающим. Помните: все, что ни делается – к лучшему, поэтому не унывайте, пытайтесь во всем найти положительные моменты. На выходных вам стоит уделить время своим близким, особенно старшим членам семьи. ​

Рыбы

С начала недели Рыбы почувствуют упадок сил, у вас не будет энергии для активных действий. На этой неделе ваш девиз – тише едешь, дальше будешь. Возможно получение интересных деловых предложений, но не спешите сразу их принимать, дайте себе время их тщательно обдумать.

Для восстановления душевных сил и поднятия духа звезды рекомендуют вам провести выходные в кругу тех, кто вас понимает, с кем вы можете полностью расслабиться. Это удачное время для похода в любимый ресторан, на творческую выставку, в гости к близким друзьям, для просмотра вдохновляющих фильмов.