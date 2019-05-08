Совет на выходные 9-12 мая 2019 года
"Даже если подобная скрупулезность является вашим коньком, в ближайшие дни лучше будет сделать над собой некое усилие и "перенастроить свой объектив" на более широкую картину. Если вам необходимо принять какое-то быстрое решение, то разумнее всего будет задать вопрос, как вам видятся данная сфера или предлагаемые варианты в общем и целом, и делать шаг на основании этого, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Пытаясь в краткие сроки подробно изучить процесс, вы скорее всего лишь устанете, а выхлоп от ваших стараний будет весьма небольшим".
В первую очередь это касается любого рода ресурсов, как временных, так и финансовых. Например, если у вас нет конкретных сложившихся планов на выходные, то подробно и дотошно изучать всю афишу мероприятий на праздники будет не самой лучшей идеей. Гораздо более приятный результат вы получите, если прикинете все "на глазок", не закапываясь в деталях.
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