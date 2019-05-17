Совет на выходные, 18-19 мая 2019 года

В эти выходные нужно просто радоваться жизни и найти повод почувствовать себя счастливым. Оглянитесь вокруг, заметьте красоту простых вещей. Не стоит тратить эти дни на грусть-тоску и обдумывание неприятностей, даже если вам почему-то кажется, что проблемами необходимо заняться именно сейчас.

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