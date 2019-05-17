Совет на выходные, 18-19 мая 2019 года
"Настройте фильтры вашего восприятия на то, что в вашей жизни хорошо, на то, чему можно действительно порадоваться, за что можно быть благодарным. Важно действительно искренне прочувствовать это, пропустить через себя, а не механически перечислить какие-то пункты, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Придумайте себе занятия, которые позволяют насладиться моментом, черпать жизнь, дышать полной грудью. Хорошей идеей будет обратить свой взгляд на общение с друзьями и в целом на всевозможные коммуникации".
Прекрасным вариантом также станут короткие поездки куда-либо, которые помогут встряхнуться и освежить восприятие жизни. Поэтому тем, кто запланировал какой-то выезд на эти выходные, повезло вдвойне. Даже если в вашем путешествии будут какие-то мелкие накладки, не обращайте на них внимание, наслаждайтесь поездкой! Такой подход к жизни даст вам заряд энергии не только на ближайшие дни, но и на гораздо больший период.
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