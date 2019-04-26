Совет на выходные 27-28 апреля 2019 года

В эти выходные повышенного внимания потребуют мужчины и их действия. С их стороны резко увеличится вероятность проявления излишней легкомысленности, склонности к пространным теоретическим выкладкам, повышенной рассудочности и даже холодности, любви к демагогии и разговорам "о высоком", в то время, как другие занимаются общими "слишком земными" делами. Ожидается повышенная дружелюбность по отношению к приятелям в совокупности с игнорированием близких.

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