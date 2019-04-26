Совет на выходные 27-28 апреля 2019 года
"Такого рода тенденции могут внезапно "накрыть" даже тех мужчин, которые обычно к подобным проявлениям не склонны. Что же касается тех, для кого какие-либо из описанных вариантов поведения являются частью характера, то у них данные свойства могут обостриться, – рассказала "Дни.ру" синхролог-консультант Наталья Ковалева. -Женщинам, а также тем мужчинам, которых минует чаша сия, нужно будет выбрать грамотную стратегию поведения в зависимости от ситуации. Это особенно важно с учетом того факта, что прямые попытки противостоять подобным вещам практически неминуемо спровоцируют выраженный конфликт. Поэтому, стоит быть готовым и не рубить сплеча".
Эксперт также посоветовала мужчинам контролировать себя, обратив внимание на подобные перекосы в поведении. Иначе это ударит не только по вашим близким, но и по вам самим.
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