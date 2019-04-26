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Гороскоп

Гороскоп на май 2019 года

Фото: Дни.ру
Наступили долгожданные теплые дни, и кровь кипит от переполняющих эмоций. Весна в разгаре! Что ждет представителей зодиакального круга в этом месяце? Гороскоп на май по просьбе "Дни.ру" составил астролог, нумеролог Олег Персидский.    
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Овен

Уже с начала месяца Овны будут уделять особое внимание своей внешности. Не бойтесь инициировать общение или знакомство – в этом месяце удача улыбнется активным представителям знака. Сейчас хорошее время для совместного отдыха с семьей.

Что касается деловой активности, то в мае Овнов ждет много информации, поездок, деловых знакомств и переговоров. Подходящее время, чтобы научиться чему-то новому или повысить свою квалификацию. Будьте аккуратны в тратах, их ожидается особенно много во второй половине месяца.

В этот период Овны будут любознательны и энергичны как никогда. Май – отличное время для поездок на природу и активного времяпрепровождения.

Телец

Возможно, Тельцы будут сторониться шумных компаний в первой половине месяца по каким-то личным причинам. Но со второй настроение должно улучшиться, а с ним и повысятся шансы на романтические знакомства. Сейчас хорошее время для смены имиджа и обновления гардероба. Семейных представителей знака ждет новый романтический период.

Кроме того, май принесет Тельцам предприимчивость и свежий взгляд на проблемы, что поможет их решить в кратчайшие сроки. Вы можете начинать новые проекты в этот период, но не беритесь за все сразу, так как есть вероятность не довести до конца ни один. Месяц будет продуктивным также в плане учебы. В целом он хорош для активного заработка. Хорошее самочувствие гарантировано: энергии хватит для любых свершений.

Близнецы

Если вы еще одиноки, то обратите внимание на свой ближайший круг общения, так как существует большая вероятность встретить свою вторую половину именно там. Гороскоп на май обещает тайный роман. Семейные представители знака найдут поддержку и опору дома.

Скорее всего, Близнецы не будут стремиться к деловым контактам в мае, предпочитая некоторую скрытность. Общительность и предприимчивость вернется к ним ближе к концу месяца, это хорошее время для начала чего-то нового. Могут быть некоторые финансовые трудности, но они носят временный характер.

Наладить самочувствие и душевное равновесие поможет активный спорт. Обратите внимание на работу пищеварительной системы.

Рак

Тем представителям знака, которые еще не встретили свою половинку, повезет в мае. Причем новые отношения могут способствовать продвижению по службе. Если вы заключаете брак в это время, то он поможет повысить социальный статус.

Вообще, май станет для Раков месяцем единомышленников, партнерских отношений и друзей. Раки будут особенно легко заводить новые знакомства, выступать перед аудиторией и проводить больше времени в Сети. Май будет особенно удачным в карьерном плане месяцем – представители этого знака смогут получить долгожданное повышение. Однако есть вероятность стать мишенью для сплетен и зависти. Кроме того, стоит заняться профилактикой старых заболеваний и постараться избегать травм.

Лев

Последний день весны несет позитивные изменения в личной жизни Львов. В этом месяце возможны знакомства по интернету и служебные романы. Семейные представители знака займутся обустройством жилья и наведением в нем уюта.

В мае Львы будут особенно амбициозны. Нужно постараться не стать чересчур властными и жесткими, так как это может ухудшить отношения в коллективе. В рабочих моментах месяц окажется успешным и плодотворным, и Львы смогут претворить в жизнь все задуманное, особенно если занимаются развитием своего бизнеса.

Вторая половина месяца может оказаться достаточно нервной, возможно, вы захотите больше уединяться, чем проводить время в компании друзей.

Дева

Первая половина месяца будет наиболее гармоничным и спокойным периодом для семейных Дев. В мае у одиноких представителей этого знака есть вероятность найти поклонника из-за рубежа. Кроме того, появится хорошая возможность углубить свои знания.

По работе возможны контакты с заграничными партнерами. В гороскопе на май видна возможность переезда. Партнерство поможет получить дополнительную прибыль в мае. В этот период особенно хорошо будут удаваться коллективные виды спорта.

Весы

Весы могут серьезно задуматься о том, что же на самом деле они хотят от личной жизни. Семейные представители знака начнут больше ценить своего супруга: жизнь станет более гармоничной и романтичной в этот период.

Что касается работы, то в этом месяце Весы могут разорвать какое-либо партнерство. Особенных успехов достигнут те представители знака, которые работают с чужими деньгами. Некоторые события заставят понервничать. Поводов для беспокойства в отношении здоровья не ожидается.

Скорпион

В мае Скорпионов ждут хлопоты, связанные с обустройством жилища и налаживанием быта. Постарайтесь не принимать решения единолично, советуйтесь с партнером. На отношения со второй половиной может повлиять кто-то из старших членов семьи.

Если Скорпионы будут искать партнеров по бизнесу с учетом интересов обеих сторон, а не только своей, то это заложит крепкий фундамент для будущего успеха. В этом месяце понадобится уделить много внимания решению различных юридических вопросов и работе с документами.

Звезды предупреждают: Скорпионов может потянуть на риск. Нужно постараться ровнее реагировать на стрессовые ситуации, чтобы сохранить душевное равновесие.

Стрелец

В мае наступает такой период, когда Стрельцы начнут сомневаться в своем партнере и семейных отношениях. Вам будет казаться, что партнер ограничивает свободу или мешает в чем-то. Однако такие ощущения временны, этот период скоро закончится. Постарайтесь работать над отношениями.

Основная рекомендация в гороскопе на май – навести порядок в делах, мыслях и на рабочем столе. Постарайтесь оптимизировать и лучше организовать рабочие процессы. Сейчас хорошее время для получения новых навыков или совершенствования старых. В целом в мае Стрельцы смогут проявить себя с наилучшей стороны, что благоприятно скажется на имидже в коллективе. Возможно получение неожиданного дохода.

Представителям этого знака нужно постараться дать выход своей энергии с помощью физической активности.

Козерог

Козероги могут немного охладеть к партнеру и другим домочадцам. Но в то же время будут с удовольствием проводить время дома и заниматься благоустройством быта. У одиноких представителей знака ожидаются приятные встречи и свидания.

Мыслительный процесс будет протекать гораздо активнее, чем обычно. Поэтому наступает благоприятное время для придумывания новых проектов и идей. Некоторые представители знака захотят получить больше знаний в своей области и займутся самообразованием, но новые знания могут оказаться поверхностными.

Внимание: могут возникнуть проблемы со здоровьем, особенно с почками, связанные с нарушением диеты. Будьте аккуратны и не пренебрегайте посещением врача.

Водолей

Май может принести желание больше времени проводить в кругу семьи, чем встречаться с друзьями. Водолеи приложат все усилия, чтобы сделать семейную жизнь более гармоничной. Они смогут легко совмещать работу и дом. В мае возможно даже открытие какого-то семейного бизнеса. Постарайтесь внимательно относиться к документам и не давать в долг в этом месяце. Опасайтесь проблем с желудком.

Рыбы

Скорее всего, в мае Рыбы будут больше времени проводить с родными – как встречаясь с ними, так и просто общаясь по телефону. Если вы находитесь в поиске второй половинки, то сейчас хорошее время для начала отношений, так как знакомиться вам будет особенно легко.

В гороскопе на май есть тенденция к успехам в финансовой сфере. Этот месяц особенно удачен для тех, кто занят продажами. Также сейчас хорошее время, чтобы пойти учиться. Те, кто занимается творчеством, могут почувствовать подъем вдохновения и желания творить. Ожидается и увеличение дохода.

Стоит опасаться лишь переутомления, постарайтесь больше отдыхать.

26 апреля 2019, 16:36

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