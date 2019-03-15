Очень скоро: надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
Меж тем, участник "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Раю рассказал "Дни.ру", что паниковать не стоит. Соседствующая с нами цивилизация просто-напросто предостерегает нас от ошибок, речи о конце света не идет.
По мнению Раю, США как магнит притягивает паранормальное – это самое мистическое место на Земле. Жители Америки постоянно говорят о встречах с призраками, общении с духами и открытии так называемых порталов в другое измерение.
Неопознанные летающие объекты в Штатах тоже не редкость. Экстрасенс отмечает, что бояться контакта с представителями иных цивилизаций не нужно. "Они могут быть опасны для жителей США тем, что предупреждают о предстоящей возможной беде", – сообщил Дмитрий.
По словам экстрасенса, в небе находятся 12 апостолов божьих, которые оберегают Землю. Там, где они появляются, должно случиться трагическое событие, беда планетарного масштаба, катастрофа, которая всколыхнет весь мир, например, землетрясение или наводнение, однако к концу света это не приведет.
Раю чувствует, что так называемые инопланетяне, – это божьи ученики. Последователи Отца Небесного могут приобретать любой облик.
Появление апостолов сигнализирует о том, что человечество плутает во тьме, именно так считает экстрасенс. Оно плодит ненависть и насилие. Большое зло начинается с малой грубости. "Каждый играет роль в истории мира и влияет на эту планету и будущее поколение", – рассудил Дмитрий.
Экстрасенс отмечает, что необъяснимые явления не обязательно говорят о наступлении скорого конца света. Это сигнал, что в месте их появления возможно наступление опасной ситуации.
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