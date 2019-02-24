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Общество

Мгновенная тьма и смерть всего человечества: названа новая дата конца света

Фото: кадр из фильма "День, когда Земля остановилась"
Пророчества о конце света остаются одной из самых популярных тем для досужих разговоров любителей мистического с, кажется, начала времен. Неудивительно, что подобные предсказания появляются с завидной регулярностью. Очередную дату, после которой на Земле ни останется ни единого живого человека, озвучил североамериканский мистик Аристилл.
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В 2012 году человечество готовилось к концу света на основании того, что именно на этой отметке заканчиваются невероятно точные календари древних индейцев Майя. Теперь же человечеству предлагают для экономии сил не составлять планов позже чем на 10 июня 2307 года. Именно в этот день, заявил таинственный предсказатель Аристилл, наступит конец света.

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Таким образом, у человечества есть еще 288 лет. Потратить это время мистик предлагает не на поиск возможностей избежать апокалипсиса, а на наслаждение жизнью, передает портал esoreiter.ru. По его словам, избежать трагической развязки не получится в любом случае. Тем более, что сам предсказатель не знает, по какой причине человечество ждет конец света.

Аристилл признался, что видел вещий сон, в котором мир мгновенно погрузился во тьму, после чего все люди погибли. Что именно произошло, кто буквально "выключил свет" и "навел порядок", в видении не говорилось.

Разумеется, что многие пользователи Сети скептически отнеслись к очередному предсказанию конца света. Дескать, легко давать предсказания на такое длительное время, что проверить их будет просто некому. Впрочем, добавляли они задумчиво, даже если это окажется правдой и все человечество мгновенно умрет, то и подтвердить правоту мистика тоже никто не сможет.

Сторонники же Аристилла напоминают всем сомневающимся, что он предсказал победу Дональда Трампа навыборах президента США, начало выхода Великобритании из Европейского союза, разрушительные землетрясение и цунами на острове Сулавеси в 2018 году и другие заметные события, свидетелями которых оказались его современники. Таким образом, отмечают они, проверить силу предсказательного дара мистика можно уже сейчас.

Провидец Аристилл хранит инкогнито и делает свои предсказания исключительно через интернет. Звучный псевдоним, судя по всему, является отсылкой к древнегреческому астроному Аристиллу Самосскому. Ученый работал в Александрии и вместе со своим коллегой Тимохаресом Александрийским. Они составили первый в античной истории каталог звезд с указанием их координат.

Автор: Геннадий Куприянов24 февраля 2019, 00:18

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