Календарь красоты на октябрь 2019 года

Любые косметические процедуры и хирургические манипуляции имеют больше шансов на успех до 8 октября. Если вы давно хотели пойти в спорт-зал или к косметологу, сделайте это. А вот с 8 октября Венера переходит в знак загадочного и сексуального Скорпиона, и вплоть до 1 ноября мы будем любить и радоваться по ее правилам. Этот период даст нам почувствовать себя настоящей женщиной - таинственной, манящей, волнующей, интригующей. Женщин с такой энергетикой сложно не заметить, даже в скромном наряде они приковывают внимание мужчин.

Вы же помните, что Венера – планета любви и чувственности, а Скорпион – символ загадочности, сексуальности, мистики. Представляете какой взрывной коктейль получается при таком сочетании?

Скорпион – это постоянно меняющийся знак. А значит Венера в Скорпионе в октябре принесет вам желание перемен. Это тот самый период, когда женщинам вдруг хочется радикально изменить цвет волос, постричься или наоборот, начать отращивать длинные кудри, нарастить ресницы, купить туфли на шпильке и поменять парфюм.

Магазины одежды и салоны красоты будут переполнены. Женщины, обуреваемые желанием стать более чувственными, женственными и привлекательными, бросятся срочно обновлять свой гардероб. Что вам сказать? Радуйте себя, но не удивляйтесь потом, что в купленном платье окажется слишком глубокий вырез, а длина юбки немного выходит за рамки офисной.

И да, не забывайте, что именно в этом месяце будут удачными покупки красивого нижнего белья. Но, одно дело поменять гардероб, а совсем другое косметические процедуры. Тут, конечно, не стоит экспериментировать и подписываться под кардинальные перемены.

Стоит заметить, что Венера в Скорпионе особенно хорошо повлияет на скромных и стеснительных представительниц слабого пола, позволив им немного раскрепоститься, вырваться из круга своих ограничений, стать смелее и увереннее в себе.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в октябре:

2 октября, кроме промежутка с 12:46 и до 14:44;

3 октября;

4 октября до 10:34;

5 октября;

8 октября, до 21:27;

9 октября, с 19:06;

10 октября,

11 октября, до 12:55;

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.

В октябре это:

15 октября, с 12:00;

16 октября, до 11:37;

17 октября;

18 октября;

19 октября, с 13:43;

20 октября, до 16:28;

22 октября;

23 октября, до 12:14;

24 октября;

25 октября, до 16:00;

29 октября, с 20:34;

30 октября;

31 октября, до 17:29.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ

7 октября;

13 октября;

14 октября;

28 октября;

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

2 октября, кроме промежутка с 12:46 и до 14:44;

3 октября;

4 октября до 10:34;

5 октября;

8 октября, до 21:27;

9 октября, с 19:06;

10 октября,

11 октября, до 12:55;

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

15 октября, с 12:00;

16 октября, до 11:37;

17 октября;

18 октября;

19 октября, с 13:43;

20 октября, до 16:28;

22 октября;

23 октября, до 12:14;

24 октября;

25 октября, до 16:00;

29 октября, с 20:34;

30 октября;

31 октября, до 17:29.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога: применениz увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

3 октября;

4 октября до 10:34;

8 октября, до 21:27;

9 октября, с 19:06;

10 октября,

11 октября, до 12:55;

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

15 октября, с 12:00;

16 октября, до 11:37;

17 октября;

18 октября;

19 октября, с 13:43;

20 октября, до 16:28;

22 октября;

23 октября, до 12:14;

24 октября;

25 октября, до 16:00;

29 октября, с 20:34;

30 октября;

31 октября, до 17:29.

*Внимание регионам, время московское!