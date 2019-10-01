Календарь красоты на октябрь 2019 года

Любые косметические процедуры и хирургические манипуляции имеют больше шансов на успех до 8 октября. Если вы давно хотели пойти в спорт-зал или к косметологу, сделайте это. А вот с 8 октября Венера переходит в знак загадочного и сексуального Скорпиона, и вплоть до 1 ноября мы будем любить и радоваться по ее правилам. Этот период даст нам почувствовать себя настоящей женщиной - таинственной, манящей, волнующей, интригующей. Женщин с такой энергетикой сложно не заметить, даже в скромном наряде они приковывают внимание мужчин.
Вы же помните, что Венера – планета любви и чувственности, а Скорпион – символ загадочности, сексуальности, мистики. Представляете какой взрывной коктейль получается при таком сочетании?
Скорпион – это постоянно меняющийся знак. А значит Венера в Скорпионе в октябре принесет вам желание перемен. Это тот самый период, когда женщинам вдруг хочется радикально изменить цвет волос, постричься или наоборот, начать отращивать длинные кудри, нарастить ресницы, купить туфли на шпильке и поменять парфюм.
Магазины одежды и салоны красоты будут переполнены. Женщины, обуреваемые желанием стать более чувственными, женственными и привлекательными, бросятся срочно обновлять свой гардероб. Что вам сказать? Радуйте себя, но не удивляйтесь потом, что в купленном платье окажется слишком глубокий вырез, а длина юбки немного выходит за рамки офисной.
И да, не забывайте, что именно в этом месяце будут удачными покупки красивого нижнего белья. Но, одно дело поменять гардероб, а совсем другое косметические процедуры. Тут, конечно, не стоит экспериментировать и подписываться под кардинальные перемены.
Стоит заметить, что Венера в Скорпионе особенно хорошо повлияет на скромных и стеснительных представительниц слабого пола, позволив им немного раскрепоститься, вырваться из круга своих ограничений, стать смелее и увереннее в себе.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в октябре:
2 октября, кроме промежутка с 12:46 и до 14:44;
3 октября;
4 октября до 10:34;
5 октября;
8 октября, до 21:27;
9 октября, с 19:06;
10 октября,
11 октября, до 12:55;
А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.
В октябре это:
15 октября, с 12:00;
16 октября, до 11:37;
17 октября;
18 октября;
19 октября, с 13:43;
20 октября, до 16:28;
22 октября;
23 октября, до 12:14;
24 октября;
25 октября, до 16:00;
29 октября, с 20:34;
30 октября;
31 октября, до 17:29.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ
7 октября;
13 октября;
14 октября;
28 октября;
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
2 октября, кроме промежутка с 12:46 и до 14:44;
3 октября;
4 октября до 10:34;
5 октября;
8 октября, до 21:27;
9 октября, с 19:06;
10 октября,
11 октября, до 12:55;
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
15 октября, с 12:00;
16 октября, до 11:37;
17 октября;
18 октября;
19 октября, с 13:43;
20 октября, до 16:28;
22 октября;
23 октября, до 12:14;
24 октября;
25 октября, до 16:00;
29 октября, с 20:34;
30 октября;
31 октября, до 17:29.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога: применениz увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".
3 октября;
4 октября до 10:34;
8 октября, до 21:27;
9 октября, с 19:06;
10 октября,
11 октября, до 12:55;
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
15 октября, с 12:00;
16 октября, до 11:37;
17 октября;
18 октября;
19 октября, с 13:43;
20 октября, до 16:28;
22 октября;
23 октября, до 12:14;
24 октября;
25 октября, до 16:00;
29 октября, с 20:34;
30 октября;
31 октября, до 17:29.
*Внимание регионам, время московское!
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