Объявлено о начале Третьей мировой войны

Сбылось страшное пророчество ясновидящего. Будут миллионные жертвы, будет огонь, будет плавиться свинец, падут великие города.

Известный московский экстрасенс Артем Бесов уверен, что Третья мировая война, о которой все говорят уже много лет, началась 14 апреля 2018 года – с момента ракетного удара авиациий США, Великобритании и Франции по Сирии.

"Сегодняшняя ситуация в Сирии еще раз подтверждает, что необъявленная война уже началась и идет", – заявил прорицатель в интервью Dni.Ru. Колдун напомнил, что ранее предсказывал человечеству "серый" 2018 год – период, когда все миролюбивые задумки людей остановятся, а идеи разрушения и агрессии будут выходить на первый план. И вот страшный прогноз начинает сбываться.

"Будут миллионные жертвы, будет огонь, будет плавиться свинец, падут великие города", – прочитал по картам экстрасенс. Но с другой стороны – не все это почувствуют на себе. "Могу сказать только одно: Россия и ее народ победит и справится со всеми сложностями, боевые действия на территории нашей страны вестись не будут, а вот другим странам придется несладко", – сказал Бесов, основываясь в своем прогнозе на показаниях карт Таро.

Причем, Россия, по его словам, станет неким оплотом стабильности в мире, никакие потрясения и катаклизмы ее не ждут. Хотя негатива в ее сторону будет еще больше. "Да пусть хоть облается весь мир, пусть хоть все на нас ополчатся, пусть душат санкциями, но карты подтверждают – мы выстоим", – заверил колдун.

